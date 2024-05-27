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Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
08:44 27.05.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
В інтерв'ю виданню очільник Альянсу зазначив, що скасування заборони необхідне, адже інакше Сили оборони не зможуть ефективно захистити територію України, особливо прикордонні райони, які нещадно атакує агресор.
"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює для неї захист", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО також зазначив, що росіяни готові надалі тиснути на ЗСУ і завойовувати деякі незначні позиції та "заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки".
Столтенберг добре усвідомлює асиметричну перевагу, яку отримує Росія від того, що є притулком від американської зброї далекого радіусу дії. Це дозволяє агресору концентрувати сили і дає впевність, що Україна не зможе застосувати свою найефективнішу зброю, доки вона не перетне кордон.
За його словами, росіяни також можуть у відносній безпеці запускати зі своєї території зброю, на кшталт безпілотників "Ланцет".
"Ми повинні пам'ятати, що це таке. Це агресивна війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає в себе нанесення ударів по цілях на російській території", - рішуче зазначив генсек НАТО.
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