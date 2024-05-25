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США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
23:59 24.05.2024 |
Про виділення нового пакету допомоги офіційно оголосило Міноборони США.
"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві американського міністерства.
Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:
* боєприпаси для HIMARS;
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* 60-мм мінометні міни;
* ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
* боєприпаси для підриву;
* протитанкові міни;
* тактичні автомобілі для евакуації техніки;
* каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
* запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.
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