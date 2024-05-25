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АНАЛІТИКА

США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому

 

Про виділення нового пакету допомоги офіційно оголосило Міноборони США.

"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві американського міністерства.

Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

* боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* 60-мм мінометні міни;

* ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* високоточні авіаційні боєприпаси;

* стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

* боєприпаси для підриву;

* протитанкові міни;

* тактичні автомобілі для евакуації техніки;

* каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

* запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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