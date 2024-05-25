Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T

 

В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву від імені міністра оборони Бориса Пісторіуса опублікували в офіційному X (Twitter) Міноборони Німеччини.

Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спершу опублікували німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну IRIS-T - систему, що довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні.

"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS - надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", - заявив Пісторіус.

Він наголосив, що російські повітряні удари продовжують руйнувати українську критичну інфраструктуру і вбивати людей.

"Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право", - додав міністр оборони Німеччини.

Зазначимо, повідомлень про "нещодавно переданий Patriot" офіційно не з'являлося. В середині травня Пісторіус згадував, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще один Patriot та що українські фахівці, які будуть з ним працювати, почали навчання.

У четвер 23 травня Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1153
  0,1948
 0,49
EUR
 1
 43,4910
  0,1773
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7750  0,14 0,34 40,2992  0,15 0,36
EUR 42,9769  0,08 0,18 43,7704  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0500  0,18 0,46 40,0650  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес