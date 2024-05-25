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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T
23:56 24.05.2024 |
В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву від імені міністра оборони Бориса Пісторіуса опублікували в офіційному X (Twitter) Міноборони Німеччини.
Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спершу опублікували німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну IRIS-T - систему, що довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні.
"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS - надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", - заявив Пісторіус.
Він наголосив, що російські повітряні удари продовжують руйнувати українську критичну інфраструктуру і вбивати людей.
"Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право", - додав міністр оборони Німеччини.
Зазначимо, повідомлень про "нещодавно переданий Patriot" офіційно не з'являлося. В середині травня Пісторіус згадував, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще один Patriot та що українські фахівці, які будуть з ним працювати, почали навчання.
У четвер 23 травня Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.
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