Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
13:51 24.05.2024 |
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:
* десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
* 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
* 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
* 8 500 снарядів 155 мм;
* 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
* 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
* один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
* одна броньована інженерна машина DACHS;
* одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
* чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
* два протимінні плуги;
* 16 автоцистерн Zetros;
* 400 світлодіодних ламп;
* 530 штурмових гвинтівок MK 556;
* 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
* 111 гвинтівок CR 308;
* 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
|Україна ухвалюватиме власні рішення: Блінкен про використання зброї США для ударів по РФ
|Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії
|Україна і ЄС уклали Рамкову угоду для фінансування в межах Ukraine Facility
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
|Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11