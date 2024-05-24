Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ

Сестра голови Національної поліції Івана Вигівського володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майно. Водночас поява цих активів у людей, на яких вони оформлені, викликає питання.





Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. До того ж вона не змогла пояснити журналістам ні де знаходиться "її" будинок, ні яка в ньому квадратура.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу - Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) - подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8.

Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.

Як з'ясували розслідувачі, на сестру Вигівського - Оксану Альховік, оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі - вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тис грн/рік. Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста, однак оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв. м. на околиці.

"Цікаво, що після призначення в поліцію колишня сільська вчителька почала обростати ще й бізнесом. В 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі в сестри очільника Нацполу - половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн", - пишуть журналісти.

При цьому виявилося, що "Югнефтепродукт" сестри очільника НПУ кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самої Нацполіції.

Наприклад, у 2022 році одним із постачальників ТОВ "Югнефтепродукт" було ТОВ "Ексон ЮК". У той час Вигівський очолював поліцію Києва і в червні того року саме слідчі ГУ НПУ м. Києва почали розслідувати провадження про постачання авіапалива державному підприємству. Підозрювали збитків на 120 млн грн, привласнення майна й відмивання доходів.

У тому провадженні, у якості власне постачальника, фігурував і "Ексон", і ціла група пов'язаних фірм, до якої він входив. Поліцейські ходили на обшуки, арештовували рахунки, вилучали печатки - зокрема і постачальника сестри Вигівського. Попри кримінал від поліції, фірма сестри Вигівського продовжила торгувати з цією групою компаній, просто через інші юрособи.

Цікаво також, що в 2023 році, після того як Вигівський очолив увесь Нацпол - справу "Ексона" теж забрали нагору - в ГСУ Нацполіції. А вже від літа родинний бізнес почав торгувати з "Єксоном".

У 2020 році Альховік з партнерами викупила на під'їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня - там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав'ярні.

У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу - самостійні і в їхню роботу він не втручається.