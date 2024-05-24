Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»

Петро Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів. Вартість цієї партії техніки - 40 859 854 грн, або понад мільйон доларів США.

Тут - вже традиційні денні FPV‑дрони, які оснащені платами ініціації. А також - перша партія FPV-дронів з тепловізійною камерою, які можуть працювати і вночі. На додачу до них для аеророзвідки бригади ЗСУ отримають і дефіцитні «Мавіки» - денні та нічні.





«З 24 лютого 2022 року, за ці більш як два роки ви чули багато разів слово «скарб». «Скарби» змінювалися. Спочатку це були шини, броніки, шоломи. Зараз це - перші «теплові» дрони, які нам вдалося вичавити, витягти. Оце - теплові FPV, а оце - теплові Мавіки. Це дасть можливість нашим воїнам вночі бити ворога. На жаль, їх дуже мало. Але з кожним тижнем поставки будуть нарощуватися», - сказав Порошенко.

«А тут, навколо мене, 2 тисячі FPV-дронів, які йдуть вже з платою ініціації, мають найкращі якісні показники. Їх дуже люблять наші воїни - і дуже не люблять наші вороги», - зауважує п'ятий Президент.

Як відомо, після тиску фракції «Європейська Солідарність» і блокування трибуни у Верховній Раді створена Тимчасова спеціальна комісія з питань використання коштів державного бюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. Це рішення підтримали 277 народних депутатів.

Від «ЄС» в ТСК делегований народний депутат, учасник війни проти російських окупантів Михайло Бондар. «Нас представляє бойовий офіцер Михайло Бондар, племінник якого загинув на фронті. Рідний брат декілька тижнів тому, воюючи, пропав безвісти. Він особисто героїчно воював ще з 2014 року як доброволець. Я пишаюся, що «Європейську Солідарність» в цій комісії представляє компетентна, патріотична, абсолютно безкомпромісна особистість - Михайло Бондар», - сказав Порошенко.