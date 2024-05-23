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Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
23:58 22.05.2024 |
Правоохоронці оголосили підозру екс-заступнику глави Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього заступника керівника Офісу президента, але джерела РБК-Україна повідомляють, що йдеться про Андрія Смирнова.
Деталі справи
Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника склала 15,7 млн гривень.
Йдеться про 2 автомобілі, а саме Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли, а саме Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
Щоб приховати наявність цього майна, чиновник оформив його більшу частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а потім переоформив на себе.
Що йому загрожує
НАБУ уточнює, що кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України, а саме "Незаконне збагачення".
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Що відомо про колишнього заступника керівника Офісу президента
Андрій Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "правознавство" і з 2002 по 2006 рік працював юристом у приватному секторі.
У 2006 році Смирнов почав роботу на державній службі. До 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.
З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою, а 10 вересня 2019 року його призначили заступником керівника Офісу президента.
При цьому наприкінці березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з посади заступника керівника Офісу президента.
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