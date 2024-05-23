Україна ухвалюватиме власні рішення: Блінкен про використання зброї США для ударів по РФ

Сполучені Штати Америки не схвалювали атак по території Росії американською зброєю, але Україні доведеться ухвалювати власні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Претензія до адміністрації Білого дому

Керівник комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що росіяни вибудовують усю свою артилерію і ракети прямо через кордон з Україною, які потім використовують для атак на українців.

"Однак ваша адміністрація і Джейк Салліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії", - сказав він.

При цьому він пояснив, що адміністрація Білого дому не дозволяє використовувати ATACMS або ракети з установок HIMARS для атак по території РФ. Він провів паралель із тим, що адміністрація Білого дому намагається проводити подібну політику з Ізраїлем і обмежувати йому постачання зброї. Він запитав у Блінкена, чи змінять у Білому домі політику, щоб Україна могла битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".

Позиція держсекретаря

Блінкен заявив, що США за останні два роки об'єднали 50 країн, щоб вони прийшли на захист України і надали їй зброю, необхідну для захисту і відбиття російської агресії.

"Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту", - додав держсекретар.

Що відповіли Блінкену

Маккол заявив, що Конгрес США схвалив виділення Україні військової допомоги і не вводив обмежень на її використання.

"Це Джейк Салліван і ваша адміністрація ввели обмеження на цю зброю, і я говорив із ними. Вони не можуть домогтися перемоги з тими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали на них. І я сподіваюся, що ви повернете це раднику з національної безпеки і Раді національної безпеки і зміните це політичне рішення, яке дуже небезпечне і шкідливе для українського народу", - заявив керівник комітету Палати представників із закордонних справ.

Україна просить Захід дозволити їй бити американською зброєю по Росії

Президент Володимир Зеленський закликає офіційних осіб США схвалити можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ, що зможе завдати серйозної шкоди армії окупантів. При цьому президент Джо Байден виступає проти.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон сьогодні заявив, що Україні варто дозволити вести війну так, як вона вважає за потрібне, а спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для США.