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Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії
23:49 22.05.2024 |
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
Про це він сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, повідомляє "Європейська правда".
На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, Джонсон сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".
"Їм (українцям. - Ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", - додав спікер нижньої палати Конгресу.
Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.
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