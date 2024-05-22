Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників

[thumb=left][/thumb]Комітет з питань економічного розвитку пропонує Верховній Раді надати роботодавцям можливість бронювати своїх співробітників, незалежно від галузі. Таке бронювання буде коштувати 20 000 гривень за працівника в місяць. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Голова комітету Дмитро Наталуха зазначає, що стратегічно важливими мають бути не галузі, які визначають чиновники, а самі працівники. Визначати стратегічну важливість таких працівників будуть роботодавці.

"Не буде бізнесу з його податками - не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз - хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним, - розповідає Наталуха".

Такий процес комітет називає економічним бронюванням. Його метою є отримання додаткових коштів та спрямування їх на фінансування Сил оборони

Також комітет пропонує так звану економічну мобілізацію. Під цим терміном мається на увазі розвантаження Сил оборони в тих сферах, виконання яких можна покласти на цивільних виконавців.

До таких сфер комітет відносить: закупівлі, логістику, медичне обслуговування, ремонт техніки, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR, IT-сфера тощо.

"Не буде економіки - ми залишимось без податків та ресурсу необхідного для фінансування армії, - підсомовується в прес-релізі".

