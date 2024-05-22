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АНАЛІТИКА

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело

10:26 22.05.2024 |

Політика

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
 

Морські дрони Служби безпеки України (СБУ) Sea Baby оснастили реактивною системою залпового вогню "Град", і вони вже активно борються з окупантами, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело

 

"Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів", - сказало джерело агентства, додавши, що "позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з Військово-Морськими силами України ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі".

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело

 

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яку постійно вдосконалюють. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тому ворога очікують нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", - наголосив співрозмовник у СБУ.

У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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