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Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
Електронна черга для оновлення даних вже працює у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України в тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП",- зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Для запису до е-черги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.
Записатися на прийом до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.
Електронна черга до ТЦК
Нагадаємо, 18 травня в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Однак тоді вона працювала лише в деяких регіонах країни.
Зазначимо, за новим законом про мобілізацію, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів.
Зробити це можна трьома способами: через е-кабінет (застосунок "Резерв+"), у ТЦК та СП, а також у ЦНАП.
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