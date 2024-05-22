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У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
17:22 21.05.2024 |
За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України вразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.
Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок.
Як повідомлялося, у понеділок начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук назвав "високою вірогідністю" знищення російського малого ракетного корабля "Циклон" у Криму, це означатиме, що там немає жодного носія крилатих ракет.
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