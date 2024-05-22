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АНАЛІТИКА

У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»

У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»

 

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України вразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, у понеділок начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук назвав "високою вірогідністю" знищення російського малого ракетного корабля "Циклон" у Криму, це означатиме, що там немає жодного носія крилатих ракет.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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