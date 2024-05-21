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Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
14:25 21.05.2024 |
Рада ЄС 21 травня схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.
Як пише "Європейська правда", про це у соцмережі X (Twitter) повідомило постійне представництво Чехії в ЄС.
Більшість коштів піде на військову підтримку України.
"Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.
Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України", - йдеться у повідомленні.
Менша частка - 10% - піде на відновлення та реконструкцію України.
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили цю ініціативу 8 травня.
У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.
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