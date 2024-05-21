Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки

10:59 21.05.2024 |

Право, Політика

 

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що автор законопроєкту про "демографічні податки" відкликає законопроєкт.

"Жодні "демографічні" податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде", - написав він у телеграм-каналі у вівторок. Трохи пізніше він додав: "Ну хоча б це було швидко. Закон автор відкликає".

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко 16 травня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264, що передбачає запровадження податку на бездітність. Станом на 10:25 у картці законопроєкту на сайті парламенту його статус був таким: "надано для ознайомлення".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6650
  0,2378
 0,60
EUR
 1
 43,0802
  0,3253
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5156  0,08 0,21 40,0389  0,05 0,11
EUR 42,8267  0,08 0,19 43,5678  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7900  0,13 0,34 39,8300  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес