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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки
Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що автор законопроєкту про "демографічні податки" відкликає законопроєкт.
"Жодні "демографічні" податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде", - написав він у телеграм-каналі у вівторок. Трохи пізніше він додав: "Ну хоча б це було швидко. Закон автор відкликає".
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко 16 травня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264, що передбачає запровадження податку на бездітність. Станом на 10:25 у картці законопроєкту на сайті парламенту його статус був таким: "надано для ознайомлення".
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