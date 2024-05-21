Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово

В Україні представники територіальних центрів комплектування відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

* представники ТЦК - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

* представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

* представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

* представники підприємств, установ, організацій - на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

* представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) - на всій території України.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.

Зокрема, уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК з на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

Детальніше про нові правила мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.