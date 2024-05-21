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Нідерланди на «Рамштайні» оголосили про надання Україні БМП YPR-765
23:48 20.05.2024 |
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосила про передання Києву партії бойових машин піхоти YPR-765.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістило нідерландське Міноборони 20 травня.
Згідно з пресрелізом, нідерландські БМП "найближчим часом" прибудуть в Україну, їхня точна кількість і тип не розголошується.
"Для України такі бронемашини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони", - підкреслила Оллонгрен.
Нідерландське Міноборони вказує, що Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів. Запит на бойові машини піхоти виходив з України.
YPR-765 - це нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні армії країни з 1977 року. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.
Нідерланди мали понад 2000 таких БМП, які згодом замінили на сучасніші, зокрема CV90.
Нагадаємо, також на 22-му засіданні у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.
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