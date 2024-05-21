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Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць
23:42 20.05.2024 |
Сполучені Штати та інші партнери України зосереджені на короткострокових потребах українців для захисту в Харкові та інших місцях, і "продовжуватимуть прагнути до пошуку швидких рішень для найбільш нагальних потреб України", заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.
На пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Остін заявив, що союзники сьогодні витратили багато часу на обговорення "життєво важливих систем протиповітряної оборони, які допомагають Україні відбивати хвилі російських ракет, іранських БПЛА і північнокорейських боєприпасів".
"І ми продовжимо домагатися того, щоб Україна володіла своїм небом і могла захищати своїх громадян і свою цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту. Сполучені Штати, наші союзники і партнери в усьому світі, як і раніше, зосереджені на короткострокових потребах України в Харкові та інших місцях. І ми продовжуватимемо прагнути до пошуку швидких рішень для найбільш нагальних потреб України", - сказав глава Пентагону.
Також він зазначив, що українські сили вміло використовують можливості, які надають члени цієї Контактної групи.
"Ми зустрілися сьогодні у складний для України момент. Путінські сили відкрили ще один фронт із захоплення суверенної української території. А кремлівські окупанти знищують українські села, вбивають невинних мирних жителів і бомбардують цивільну інфраструктуру, включно з греблями та електростанціями. На захисників України чекає важка боротьба. Але російські війська платять високу ціну за агресію Путіна", - зазначив Остін.
Від додав, що "Путін робить ставку на те, що в кінцевому підсумку Україна впаде, а ця Контактна група розпадеться, але він помиляється".
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