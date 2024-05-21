Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць

 

Сполучені Штати та інші партнери України зосереджені на короткострокових потребах українців для захисту в Харкові та інших місцях, і "продовжуватимуть прагнути до пошуку швидких рішень для найбільш нагальних потреб України", заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

На пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Остін заявив, що союзники сьогодні витратили багато часу на обговорення "життєво важливих систем протиповітряної оборони, які допомагають Україні відбивати хвилі російських ракет, іранських БПЛА і північнокорейських боєприпасів".

"І ми продовжимо домагатися того, щоб Україна володіла своїм небом і могла захищати своїх громадян і свою цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту. Сполучені Штати, наші союзники і партнери в усьому світі, як і раніше, зосереджені на короткострокових потребах України в Харкові та інших місцях. І ми продовжуватимемо прагнути до пошуку швидких рішень для найбільш нагальних потреб України", - сказав глава Пентагону.

Також він зазначив, що українські сили вміло використовують можливості, які надають члени цієї Контактної групи.

"Ми зустрілися сьогодні у складний для України момент. Путінські сили відкрили ще один фронт із захоплення суверенної української території. А кремлівські окупанти знищують українські села, вбивають невинних мирних жителів і бомбардують цивільну інфраструктуру, включно з греблями та електростанціями. На захисників України чекає важка боротьба. Але російські війська платять високу ціну за агресію Путіна", - зазначив Остін.

Від додав, що "Путін робить ставку на те, що в кінцевому підсумку Україна впаде, а ця Контактна група розпадеться, але він помиляється".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6650
  0,2378
 0,60
EUR
 1
 43,0802
  0,3253
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4319  0,11 0,27 39,9931  0,11 0,27
EUR 42,7454  0,11 0,26 43,5077  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6550  0,27 0,67 39,6700  0,25 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес