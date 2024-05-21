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Іспанія відправляє Україні другу партію танків Leopard і 155-мм боєприпаси
23:32 20.05.2024 |
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.
Як передає "Європейська правда", про це вона сказала під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
У своєму виступі на засіданні Роблес підтвердила зобов'язання Іспанії "продовжувати надавати підтримку, на яку заслуговує Україна і якої вона потребує, в найбільш терміновому порядку" з огляду на критичну ситуацію на фронті.
Вона оголосила про відправлення Києву другої партії танків Leopard, яка відбудеться наприкінці червня, а також артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і нової партії зенітних ракет Patriot, а також систем протидії дронам, оптико-електронних систем спостереження тощо.
За словами голови іспанського Міноборони, новий пакет військової допомоги Україна отримає за рахунок внеску іспанської оборонної промисловості.
Роблес окремо зазначила, що Іспанія має намір у майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.
Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Мадрид готує для Києва партію з 19 танків Leopard 2A4. Офіційно очільниця Міністерства оборони Іспанії не назвала ані кількості, ані типу танка, який отримає Україна.
Нагадаємо, на минулому "Рамштайні" Роблес анонсувала надання Україні додаткових снарядів калібру 155 і 120 мм, комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності та іншу зброю.
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