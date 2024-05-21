Фінансові новини
- |
- 21.05.24
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи
23:07 20.05.2024 |
Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія, а також Литва постачатимуть Україні техніку та ракети в рамках німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Німеччини.
Як зазначається, за підсумками онлайн-засідання "Рамштайна" стало відомо, що багато країн-партнерів хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо ППО для України.
"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово, а США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва - технікою та ракетами. Латвія також хоче приєднатися до ініціативи", - повідомили у відомстві.
Німецька ініціатива
Нагадаємо, у квітні уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Вона спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.
Пізніше Бельгія оголосила про фінансову допомогу на 200 мільйонів євро для посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.
Канада також оголосила про виділення Україні нової військової допомоги на посилення ППО на суму понад 55 млн доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди на «Рамштайні» оголосили про надання Україні БМП YPR-765
|Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць
|Іспанія відправляє Україні другу партію танків Leopard і 155-мм боєприпаси
|Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток
|Міністерство Оборони України запровадило електронну чергу до ТЦК, але поки не у всі
|Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
|ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
|НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів
Бізнес
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США