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Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через «Резерв+»
17:59 20.05.2024 |
В Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних через додаток «Резерв+» .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.
"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила вона.
Плани щодо цифровізації ВЛК
Окремо Черногоренко повідомила, що взаємодію і основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.
"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний - щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян", - додала вона.
Черногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.
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