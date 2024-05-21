У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток

Повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку. Тоді й у додатку буде електронний військовий квиток.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Повноцінна версія (застосунку "Резерв+", - ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються", - заявив він.

За словами Лазуткіна, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

"Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", - додав він.

Резерв+

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. Протягом 60 днів з дати набрання чинності закону військовозобовʼязані мають оновити інформацію про себе у військкоматі.

При цьому Міноборони запустило додаток "Резерв+". Його потрібно завантажити на девайси для оновлення військово-облікових даних. Також додаток буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.