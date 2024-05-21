Фінансові новини
- |
- 21.05.24
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток
13:57 20.05.2024 |
Повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку. Тоді й у додатку буде електронний військовий квиток.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Повноцінна версія (застосунку "Резерв+", - ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються", - заявив він.
За словами Лазуткіна, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.
"Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", - додав він.
Резерв+
З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. Протягом 60 днів з дати набрання чинності закону військовозобовʼязані мають оновити інформацію про себе у військкоматі.
При цьому Міноборони запустило додаток "Резерв+". Його потрібно завантажити на девайси для оновлення військово-облікових даних. Також додаток буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди на «Рамштайні» оголосили про надання Україні БМП YPR-765
|Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць
|Іспанія відправляє Україні другу партію танків Leopard і 155-мм боєприпаси
|Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток
|Міністерство Оборони України запровадило електронну чергу до ТЦК, але поки не у всі
|Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
|ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
|НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів
Бізнес
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США