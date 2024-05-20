Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні

Британія за три тижні травня передала Україні вже 80 ракет для протиповітряної оборони, а ще 20 мають надійти до кінця місяця. Також українські війська отримали боєприпаси та бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Британії Гранта Шаппса у соцмережі X.

"Світ не може чекати, Україна потребує, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне для того, щоб відтіснити Путіна. Це саме те, що Британія зробила сьогодні", - наголосив британський міністр у своїй публікації.

Водночас він опублікував повний звіт про те, що Британія передала Україні у травні:

* 80 ракет до ППО (ще 20 надійдуть до кінця травня);

* понад 20 систем розмінування;

* понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання;

* дрони-розвідники великого радіусу дії;

* 1 млн набоїв до стрілецької зброї;

* 4000 одиниць військового одягу;

* 20 бронемашин-амфібій Viking.

Допомога Україні від Британії

Британія почала допомагати Україні зброєю та боєприпасами ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. З того часу українці отримали від Британії багато пакетів військової допомоги.

У травні Лондон оголосив про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів. До оголошеного пакету допомоги від Британії увійшли боєприпаси, ракети та бронемашини.

Більше про те, яку допомогу Україна отримувала від Британії з початку повномасштабної війни, - читайте у матеріалі РБК-Україна.