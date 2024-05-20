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АНАЛІТИКА

Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні

Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні

 

Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом в Берліні, пише "Європейська правда".

Литва долучилась до німецької ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони". Ця ініціатива спрямована на посилення протиповітряної оборони України.

За словами Пісторіуса, пов'язана з ініціативою передача шести радіолокаційних систем AMBER-1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні.

"Дякую також за вашу участь у нашій ініціативі з протиповітряної оборони", - сказав міністр, звертаючись до Кащюнаса.

Нагадаємо, у квітня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Україна звернулась до партнерів з проханням посилити її ППО після активізації російських повітряних ударів цієї весни.
 

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