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Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
08:18 20.05.2024 |
Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом в Берліні, пише "Європейська правда".
Литва долучилась до німецької ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони". Ця ініціатива спрямована на посилення протиповітряної оборони України.
За словами Пісторіуса, пов'язана з ініціативою передача шести радіолокаційних систем AMBER-1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні.
"Дякую також за вашу участь у нашій ініціативі з протиповітряної оборони", - сказав міністр, звертаючись до Кащюнаса.
Нагадаємо, у квітня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.
13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Україна звернулась до партнерів з проханням посилити її ППО після активізації російських повітряних ударів цієї весни.
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