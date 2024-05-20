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АНАЛІТИКА

НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів

 

Удар дронів по військових та енергетичних об'єктах у Росії у ніч на неділю, 19 травня, здійснили співробітники Служби безпеки України (СБУ) , повідомило DW на умовах анонімності поінформоване джерело.

За даними джерела, ціллю нічної атаки дронів стали військовий аеродром "Кущевська" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. "По аеродрому вони (дрони СБУ. - Ред.) відпрацювали спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ", - поінформувало джерело. Яа заявивило джерело, на військову летовищі дислокувалися "десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29".

Слов'янський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів

Водночас цього дня стало також відомо, що нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї призупинив роботу після нічної атаки безпілотних літальних апаратів. Про це заявив директор з комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв. "Прильоти були. Завод зараз зупинений. Збиток підраховуємо", - наводить його слова російське агентство "Интерфакс".

Він уточнив, що цей російський НПЗ не вперше ставав ціллю українських ударів, однак цього разу дрони були більшими, "зарядів несли набагато більше, також були начинені елементами ураження у вигляді сталевих кульок", пише російський ресурс ТАСС.

Раніше місцева влада повідомляла, що на території підприємства впали шість дронів. За даними місцевих чиновників, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано. Натомість в оперативному штабі по цьому російському регіону вночі заявили про падіння єдиного безпілотника на території НПЗ і відсутність загорянь.

У міноборони РФ звітують про перехоплення десятків дронів

Тим часом міноборони РФ відзвітувало про те, що уночі над територією Краснодарського краю нібито було "знищено і перехоплено" 57 дронів. Російське відомство звинуватило Україну в атаці на цей та інші регіони. Офіційний Київ не коментував ці твердження.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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