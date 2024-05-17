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АНАЛІТИКА

В РФ заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту

 

Влада Краснодарського краю каже, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною".


За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва в заяві у Telegram, силами ППО було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом з тим пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".


За даними видання Astra, у Новоросійську цієї ночі місцеві жителі нарахували 33 безпілотники та понад 35 вибухів. Так у пресі "відреагували" на заяву губернатора Краснодарського краю про "придушення" силами ППО 10 безпілотників.

Також варто зазначити, що у Z-пабліках та заявах російських "воєнкорів" розповідають про якісь "прильоти" в Новоросійську. Вірогідно - по порту.


Як об'єкти, вірогідно, були уражені

В мережі також повідомляють, що окрім порту у Новоросійську також було завдано удару безпілотниками по нафтобазі та залізничній станції у Краснодарському краї.

В пресі також пишуть, що у місті був перекритий рух Магістральною вулицею після нічної атаки.

Вранці стало відомо, що у місті Новоросійськ після атаки дронів не працює громадський транспорт, також місцевою владою було скасовано заняття у навчальних закладах, рух деякими вулицями перекритий.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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