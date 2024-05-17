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АНАЛІТИКА

«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео

23:03 16.05.2024 |

Політика

«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео

 

Чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонпрому та мерії Києва володіють нерухомістю в Дубаї. Про це стало відомо за результатами розслідувального проєкту Dubai Unlocked, у якому від України брали участь Схеми та Слідство.Інфо.

Близько 70 медіа з усього світу отримали дані земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних компаній. Українські журналісти верифікували державних посадовців та їхніх родичів, які мають нерухомість в Еміратах.


У списку тих, хто має коштовне майно в ОАЄ, як зазначили представники проєкту, знайшли, зокрема, директора департаменту гуманітарної та соціальної політики в Кабміні Віталія Коблоша. Його дружина придбала у 2018 році у хмарочосі Wyndham Dubai Marina один із найбільших готельних номерів вартістю у понад $331 000. Схеми зауважили, що в тогорічній декларації Коблошів не йшлося про придбання цієї нерухомості.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо закордонної нерухомості, чоловік заявив, що "нічого про неї не знає".

"Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене", - сказав Коблош.

Другим чиновником із майном у Дубаї виявися керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення заводу "Іскра", що входить до Укроборонпрому, Віктор Перепелиця. Дружина Перепилиці, за інформацією розслідувачів, придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 у місті ОАЄ за $430 000.

Посадовець і його дружина на запит журналістів щодо їхнього майна в ОАЕ відповіли, що не знають про нерухомість. Їхня донька натомість заявила, що купила ці апартаменти за загальною довіреністю від матері - без відома батьків, але доказів вона не надала.

Іншим посадовцем, який також має майно в Еміратах, виявився директор комунального автотранспортного підприємства столичної мерії Дмитро Рахматуллін. У Схемах проінформували, що у дубайському реєстрі вказані права чиновника на 16 квартир сукупною площею 2255 квадратів.

Цю нерухомість він придбав у 2009 році, але хмарочос Ferretti Luxury Beach Residence так і не збудували. Віртуальні квартири Рахматулліна вартували, як зазначили у проєкті, $14,5 млн. У деклараціях чоловіка інформація про нерухомість - відсутня.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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