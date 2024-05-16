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ППО і артилерія: Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро
17:23 16.05.2024 |
Уряд Данії у четвер оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 5,6 млрд крон (750 млн євро) - майже половина коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міноборони Данії.
У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.
"Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні.
Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
На посилення української протиповітряної оборони виділено близько 2,4 мільярда крон. Крім того, передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина коштів йде на обслуговування вже наданої техніки, що має вирішальне значення для її довгострокового ефекту на полі бою.
"Сьогоднішньою передачею ми задовольняємо нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.
В рамках цього пакету уряд також виділяє додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Має сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і тими, хто її використовує. Сподіваємось, що більше країн зможуть надихнутись цією моделлю", - сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
Троельс Лунд Поульсен зазначив, що ситуація в Україні дуже серйозна і Україна потребує сталої підтримки союзників.
"Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу - це і наша боротьба", - заявив він.
Нагадаємо, у квітні прем'єрка Данії Метте Фредеріксен обговорила з польським прем'єром Дональдом Туском ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.
Нещодавно Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.
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