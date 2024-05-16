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Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
Перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасовує наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - заявила вона.
Свириденко зазначала, що компанії звернулися з проханням про бронювання до профільного Міністерства цифрової трансформації.
"Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті", - продовжила міністр.
Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов'язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.
"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів - законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час", - підсумувала вона.
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