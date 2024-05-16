Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
12:58 16.05.2024 |
Внаслідок атаки на Крим минулої ночі 15 травні були знищені два ворожі літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Також є втрати серед окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Як зазначають ЗМІ, військовий аеродром Бельбек під Севастополем був атакований в ніч на 15 травня.
Внаслідок ракетного удару були знищені два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.
Також тієї ночі, за даними видання, був атакований російський ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе (приблизно за 70 км від Бельбека). Після атаки комплекс загорівся, двоє окупантів загинули, ще двоє постраждали.
Що ще відомо про атаку
Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 травня у Севастополі лунали вибухи. Їх чули у районі військового аеродрому Бельбек. Супутникові знімки підтвердили, що вночі на аеродромі спалахнула пожежа.
Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито Крим атакували десять ракет ATACMS, росіяни запевнили, що нібито всі їх збили.
ЗМІ припускали, що на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
|Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ
|Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України
|Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам «Української правди» - прокуратура
|Франція надішле Україні другу партію ракет ППО до SAMP/T
|Макрон пообіцяв Зеленському більше зброї найближчим часом
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
Бізнес
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
|AMD продовжує наздоганяти Intel на ринку процесорів
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3