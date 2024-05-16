Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ

Внаслідок атаки на Крим минулої ночі 15 травні були знищені два ворожі літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Також є втрати серед окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Як зазначають ЗМІ, військовий аеродром Бельбек під Севастополем був атакований в ніч на 15 травня.

Внаслідок ракетного удару були знищені два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.

Також тієї ночі, за даними видання, був атакований російський ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе (приблизно за 70 км від Бельбека). Після атаки комплекс загорівся, двоє окупантів загинули, ще двоє постраждали.

Що ще відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 травня у Севастополі лунали вибухи. Їх чули у районі військового аеродрому Бельбек. Супутникові знімки підтвердили, що вночі на аеродромі спалахнула пожежа.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито Крим атакували десять ракет ATACMS, росіяни запевнили, що нібито всі їх збили.

ЗМІ припускали, що на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К.