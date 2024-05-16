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У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
08:32 16.05.2024 |
За інформацією партизанського руху "АТЕШ", на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 травня детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/год 80189)", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які окупанти використовували проти України.
Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
Раніше, 14 березня, "АТЕШ" повідомляв про те, що на склад проникли агенти руху. Партизани опублікували координати об'єкта.
"Ми зауважили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і всю інформацію було передано відповідним людям", - йдеться у повідомленні.
Вибухи у Севастополі
В ніч на 15 травня у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Окупаційна влада повідомляла про роботу ППО, росіяни нібито збили кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек".
Пізніше видання "Крим.Реалії" опублікувало супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа у районі аеродрому.
У Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк ЗС РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.
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