Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Блінкен ухилився від прямої відповіді на уточнююче запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів по РФ у принципі.

"Ми чітко позначили свою політику, але це рішення, які має зробити Україна, і яки Україна зробить. А ми забезпечимо, щоби Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою", - заявив він.

Зазначимо, що на початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.

Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow із дальністю стрільби понад 250 км. Україна почала використовувати їх минулої весни.