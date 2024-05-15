Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України під час другого дня візиту до Києва.

"Сьогодні хочу оголосити, що ми надамо також додаткові 2 млрд доларів закордонного військового фінансування для України. Вони будуть вкладені у першому такого роду фонді - Defense Enterprise Fund - у якого буде три компоненти", - оголосив Ентоні Блінкен.

Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим - інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї "і для себе, і для інших", третім - фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.

Раніше під час візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес