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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
14:48 15.05.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України під час другого дня візиту до Києва.
"Сьогодні хочу оголосити, що ми надамо також додаткові 2 млрд доларів закордонного військового фінансування для України. Вони будуть вкладені у першому такого роду фонді - Defense Enterprise Fund - у якого буде три компоненти", - оголосив Ентоні Блінкен.
Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим - інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї "і для себе, і для інших", третім - фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.
Раніше під час візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.
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