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Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
09:56 15.05.2024 |
У середу, 15 травня, з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження електропостачання для промисловості.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.
Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо:
Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.
14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії.
Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
У вівторок графіки обмеження електропостачання для промисловості діяли з 16:00 до 7:00 ранку наступного дня (15 годин).
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