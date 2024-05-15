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АНАЛІТИКА

США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

 

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ППО Patriot, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що США прагнуть відправити одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани щодо відправки Києву додаткових систем ППО зі своїх запасів, повідомили джерела.

США підштовхують союзників до відправлення ППО Patriot в Україну як "першочергового питання", заявив у понеділок радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Крім Patriot ми шукаємо й інші системи, тому що вважаємо, що є низка союзників, у яких є можливості, якими вони могли б поділитися, і способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти їм із їхніми потребами в протиповітряній обороні як доповнення", - сказав Салліван.

Наголошується, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому відтоді, як Конгрес ухвалив пакет заходів з національної безпеки.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив держсекретареві Ентоні Блінкену, який перебуває з візитом у Києві, що його країні потрібні дві системи Patriot тільки для Харкова, місця нового російського наступу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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