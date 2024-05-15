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АНАЛІТИКА

Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня.

Блінкен заявив, що безпекові угоди, які Україна нині укладає, підтримають її "шлях до НАТО".

"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер - від авіації до ППО, від дронів до розмінування", - додав він.

Держсекретар натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: "Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу".

Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.

"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", - підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Після цього в Офісі президента заявили про "відчутний прогрес" у роботі України і США над угодою і висловили сподівання, що фінальний текст погодять вже у травні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.
Ключові теги: США
 

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