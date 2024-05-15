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Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам «Української правди» - прокуратура
23:48 14.05.2024 |
Розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" щодо спроб тиску, погроз і перешкоджання журналістській діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.
Повідомляється, що досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 171 КК України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків та ч. 1 ст. 345-1 КК України - погроза вбивством, насильством стосовно журналіста у зв'язку зі здійсненням законної професійної діяльності.
Досудове розслідування веде Шевченківське УП ГУ Нацполіції в м. Києві. Розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.
Що передувало: 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчувався словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".
Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.
13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам нашого видання надійшли листи з погрозами.
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