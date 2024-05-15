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Франція надішле Україні другу партію ракет ППО до SAMP/T
23:34 14.05.2024 |
Франція поставить Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T.
Про це заявив у вівторок під час слухань у Національній асамблеї міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Я, мабуть, можу вам повідомити, що щойно підписав другу партію ракет Aster саме для того, щоб той ЗРК SAMP/T, який ми передали з італійськими партнерами, продовжував працювати, оскільки мова йде про перехоплення російських ракет", - сказав Лекорню.
Ані кількість переданих ракет, ані графік поставок не були деталізовані.
Натомість у відповідній компанії, збройовій групі MBDA, тривають зусилля з прискорення процесу виробництва ракет.
Це відбувається на додаток до "роботи з MBDA над відновленням ракет", що "дозволяє нам надати все Україні без шкоди для наших запасів", додав міністр збройних сил.
"Ситуація на лінії фронту справді напружена. Вона також пояснюється тим, що російські війська намагаються скористатися цим періодом затримки з надходженням американської допомоги.
Існує затримка, і тому існує дуже значний тиск з боку збройних сил Російської Федерації з цього боку", - зазначив Лекорню.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським засудив посилення російських атак проти України, а також повідомив про постачання зброї найближчим часом.
Українська сторона додатково повідомляла, що Зеленський та Макрон обговорили участь лідера Франції в прийдешньому Саміті миру у Швейцарії.
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