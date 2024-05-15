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АНАЛІТИКА

Макрон пообіцяв Зеленському більше зброї найближчим часом

 

Франція надасть Україні додаткову військову допомогу найближчими днями та тижнями. Як повідомив Єлисейський палац, про це у вівторок, 14 травня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент Республіки підтвердив рішучість Франції надати всю необхідну підтримку... Він також зміг деталізувати поставки на найближчі дні та тижні на підтримку українських військових зусиль", - йдеться в повідомленні.

Втім, офіційний представник Єлисейського палацу відмовився уточнити, що можуть включати ці поставки, зазначає агентство Reuters.Президент Франції також підтвердив "цінність олімпійського перемир'я, щоб Росія припинила свої поточні операції та вжила всіх корисних дипломатичних ініціатив для початку переговорів, які поважають міжнародне право та законні інтереси України".

Макрон під час розмови "рішуче засудив інтенсифікацію російських ударів в Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, а також наступальні дії, що тривають". Він також "підтвердив рішучість Франції надавати всю необхідну підтримку, в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами", для перемоги України у її протистоянні російські аргесії.

Лекорню заявив про надання Києву ракет Aster

Пізніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що Париж відправить Києву партію ракет Aster для французько-італійського ЗРК SAMP/T. "Я, мабуть, можу оголосити вам, що я щойно підписав (розпорядження про надання. - Ред.) другої партії ракет Aster саме для того, щоб дозволити SAMP-T, який ми передали з нашими італійськими партнерами, продовжувати працювати, оскільки ми говоримо про перехоплення російських ракет, які можуть атакувати Київ", - сказав Лекорню, цитує Reuters.

агадаємо, що раніше у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у продовженні підтримки та надходженні зброї з боку США.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

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