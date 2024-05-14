Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility - наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування", - зазначив він.

Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - додав голова українського уряду.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.