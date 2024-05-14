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АНАЛІТИКА

Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»

Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив свій візит до української столиці.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, мета поїздки - продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен сподівається "відправити сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі", - сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожували з Блінкеном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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