Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр

 

Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія має передати Україні 19 винищувачів.

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.

До того ж перша група українських пілотів успішно завершила базову програму навчання у Великій Британії та вже приступила до тренувань на F-16 у Данії.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6196
  0,1010
 0,25
EUR
 1
 42,7495
  0,0653
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,25 0,63 39,6300  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес