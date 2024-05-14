Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр

Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія має передати Україні 19 винищувачів.

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.

До того ж перша група українських пілотів успішно завершила базову програму навчання у Великій Британії та вже приступила до тренувань на F-16 у Данії.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.