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Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
23:14 13.05.2024 |
Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Die Zeit Йорга Лау.
"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.
Нагадаємо, Данія має передати Україні 19 винищувачів.
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.
До того ж перша група українських пілотів успішно завершила базову програму навчання у Великій Британії та вже приступила до тренувань на F-16 у Данії.
Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.
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