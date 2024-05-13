Фінансові новини
- |
- 13.05.24
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
16:58 13.05.2024 |
13 травня Рада Євросоюзу після тривалого та напруженого переговорного процесу нарешті схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, цього року, з огляду на протести фермерів, ЄС вирішив продовжити безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями.
"Це рішення підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку України з боку Євросоюзу після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії і водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів", - йдеться у повідомленні.
Автономні торговельні заходи ЄС щодо України діятимуть до 5 червня 2025 року.
Рішення передбачає два захисні механізми для захисту ринку ЄС:
* посилену версію існуючого захисного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, що дозволить Єврокомісії запровадити будь-який захід за умови дотримання певних умов;
* новий, автоматичний захисний механізм, який зобов'яже Єврокомісію знову запровадити квоти, якщо імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищить середнє арифметичне кількості імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.
"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі", - прокоментував рішення прем'єр України Денис Шмигаль.
Крім того, цим же рішенням ЄС продовжив режим пільгової торгівлі з Молдовою.
Нагадаємо, Європарламент у квітні підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
Угода набуде чинності 6 червня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
|Путін вирішив змінити Шойгу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Велика Британія надасть Україні допомогу в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет
|США схвалили терміновий продаж трьох установок HIMARS для України
|Дрони другу ніч поспіль атакували Волгоградський НПЗ
|Ракети до Patriot і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
|Канада виділить понад 50 млн євро на ППО для України
|Австралія передасть Україні партію ПЗРК, які стріляють на відстань у 9 км, - ЗМІ
Бізнес
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
|Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri