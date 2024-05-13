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Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
16:12 13.05.2024 |
Російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму сьогодні вранці, 13 травня, потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.
"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.
Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.
Що передувало
Сьогодні вранці Міноборони РФ заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.
Що відомо про цю базу
ASTRA пише, що в радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.
Раніше журналісти писали, що під куполами розташовані радіолокаційні комплекси, поруч розташоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
"3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після окупації Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь", - додали журналісти.
Удари по росіянах у Криму
Українські військові періодично завдають ударів по об'єктах окупантів на території Криму. Для цього використовуються дрони і далекобійні ракети. Нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.
Видання Defense Express писало, що головними цілями для балістичних ракет ATACMS на території Криму є протиповітряна оборона росіян і аеродроми.
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