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АНАЛІТИКА

Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ

 

Російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму сьогодні вранці, 13 травня, потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.

Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.

Що передувало

Сьогодні вранці Міноборони РФ заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.

Що відомо про цю базу

ASTRA пише, що в радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.

Раніше журналісти писали, що під куполами розташовані радіолокаційні комплекси, поруч розташоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

"3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після окупації Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь", - додали журналісти.

Удари по росіянах у Криму

Українські військові періодично завдають ударів по об'єктах окупантів на території Криму. Для цього використовуються дрони і далекобійні ракети. Нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.

Видання Defense Express писало, що головними цілями для балістичних ракет ATACMS на території Криму є протиповітряна оборона росіян і аеродроми.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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