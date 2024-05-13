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Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
15:53 13.05.2024 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку Збройних сил України - ексначальника Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимира Рапка та колишнього керівника Управління розвитку автоматизації ЗСУ у справі автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".
Про це свідчать матеріали судових справ, цю інформацію також підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.
Зокрема, наприкінці квітня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Рапка і знайшло там мобільний телефон. На ньому було виявлено листування з ексначальником Управління розвитку автоматизації ЗСУ, колишнім бенефіціарним власником ТОВ "Еверест Лімітед", а також іншими особами. Вказаний телефон вилучено та визнано речовим доказом.
Крім того, обшуки відбулися у фактичного власника ТОВ "Айкюжн ІТ". У нього теж виявили телефон, але він захищений логістичним захистом. Тому на нього наклали арешт.
В рамках розслідування справи обшук провели і в ексначальника Управління розвитку автоматизації ЗСУ, в якого вилучили телефон і ноутбуки. На техніці детективи виявили чати та листування щодо обставин справи, зокрема, щодо порядку виконання дослідно-конструкторської розробки автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС" та інші дані. З 2018 по 2020 рік цю посаду обіймав Віктор Артихович, а з 2020 року - Олександр Житник. Приміщення самого Управління розвитку автоматизації також обшукали і вилучили там низку документів та іншого майна.
Крім того, НАБУ провело слідчі дії у колишнього начальника військового представництва №2461 Міністерства оборони Віктора Бивалькевича. У нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, а також ще один документ.
Разом із ним обшукали колишнього начальника відділу організації застосування автоматизованих систем Управління розвитку автоматизації ЗСУ Дідовця М.В. Пізніше Дідовець був прийнятий на посаду старшого інженера-конструктора безпосередньо в ТОВ "Еверест Лімітед". Саме "Еверест Лімітед" займалася розробкою "Дзвін-АС". У нього вилучили телефон, ноутбук та документацію.
За версією слідства, військові службовці Генштабу ЗСУ, військових представництв та службові особи ТОВ "Еверест Лімітед" могли заволодіти та привласнити бюджетні кошти в ході виконання умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр "Дзвін-АС".
Як повідомлялося, у 2021 році журналісти Bihus.info з'ясували, що ЗСУ витратили 600 мільйонів гривень на непрацездатну систему керування військами "Дзвін-АС".
Розробку військові замовили у ТОВ "Еверест Лімітед", яке раніше такими роботами не займалося. На розробку витратили 580 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у "Дзвоні" таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії могло виявитися взагалі недоцільним і неможливим, підтверджували у Міноборони.
Втім, вже наприкінці 2022 року автоматизовану систему управління бойовими діями "Дзвін-АС" прийняли на озброєння ЗСУ, повідомляв міністр оборони Олексій Резніков.
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