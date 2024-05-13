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АНАЛІТИКА

Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело

 

Дрони Служби безпеки України в ніч на понеділок завдали ударів по нафтобазі в Бєлгородській області РФ і по електропідстанції в Липецькій області, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій і Бєлгородській областях РФ. Як наслідок - "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнефтеснабжение" біля н.п. Старий Оскол і підстанції "Елецкая" потужністю 500 кВ", - розповів співрозмовник агентства в понеділок.

Він зазначив, що в російських пабліках скаржилися на серію гучних вибухів у районі нафтобази в Бєлгородській області, а губернатор Липецької області підтвердив факт пожежі на електропідстанції "Елецкая".

Джерело уточнило, що ця електропідстанція живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" і забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, що працює на війну проти України, залишатиметься законною метою для СБУ. Заходи з підриву військового потенціалу ворога триватимуть", - наголосило інформоване джерело.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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