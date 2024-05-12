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АНАЛІТИКА

ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії, - джерела

 

На території Росії в ніч на 12 травня були атаковані три важливі об'єкти. За цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на окупаційні війська, атакували у лютому та квітні 2024 року. За даними ЗМІ, там вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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