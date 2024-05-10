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У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
09:03 10.05.2024 |
У Калузькій області безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробний завод. Внаслідок прильотів виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними пабліків, у Дзержинському районі області неподалік станції Полотняний завод близько першої години ночі пролунали кілька потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.
Очевидці розповіли, що перед цим було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу і дим у районі місцевої нафтобази "Перший завод".
РосЗМІ повідомляють, що пожежу на заводі локалізовано, жертв немає.
За словами місцевих жителів, співробітників евакуювали з НПЗ приблизно о 12 ночі.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства в Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації загоряння.
"Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства", - повідомив він.
ТОВ "Перший завод" - найбільший нафтопереробний завод у Калузькій області Росії. Основний комплекс з переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність з переробки нафти становить 1,2 мільйона тонн на рік.
Цей НПЗ вже атакували 15 березня.
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