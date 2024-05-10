Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа

 

У Калузькій області безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробний завод. Внаслідок прильотів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними пабліків, у Дзержинському районі області неподалік станції Полотняний завод близько першої години ночі пролунали кілька потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

Очевидці розповіли, що перед цим було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу і дим у районі місцевої нафтобази "Перший завод".

РосЗМІ повідомляють, що пожежу на заводі локалізовано, жертв немає.


За словами місцевих жителів, співробітників евакуювали з НПЗ приблизно о 12 ночі.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства в Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації загоряння.


"Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства", - повідомив він.

ТОВ "Перший завод" - найбільший нафтопереробний завод у Калузькій області Росії. Основний комплекс з переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність з переробки нафти становить 1,2 мільйона тонн на рік.

Цей НПЗ вже атакували 15 березня.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5518
  0,1690
 0,43
EUR
 1
 42,4312
  0,1144
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3980  0,10 0,25 39,9493  0,11 0,28
EUR 42,2880  0,07 0,17 43,0613  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес