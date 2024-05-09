Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.

У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання - до 151 тисячі гривень. Втім у процесі звітування контролери стикаються з низкою неврегульованих питань.