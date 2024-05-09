Рада ухвалила відставку міністра аграрної політики Сольського

Верховна Рада у четвер, 9 травня, звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського, який 23 квітня отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.

Його відставку підтримали 273 народних депутати.

Микола Сольський був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" у 2019 році. Того самого року його обрали головою комітету з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року він став міністром аграрної політики та продовольства.

Через два роки у нього виникли проблеми з правоохоронними органами.

За версією НАБУ, до обрання в парламент Сольський організував незаконне привласнення 2500 га державних земель і намагався заволодіти ще 3300 га шляхом знищення документів, на підставі яких ці ділянки перебували в користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Підозра підпадає під ст. 191 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність до 12 років позбавлення волі.

Міністр не вважає себе винним, але все одно подав у відставку.

Кандидатури нового міністра аграрної політики поки що немає, за посадою тимчасово обов'язки міністра виконуватиме його перший заступник Тарас Висоцький.